JP Morgan Chase & Co.: Overweight für BMW-Aktie

Aktuelle Analyse im Blick

04.11.26 13:49 Uhr

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der BMW-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 82 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In seinem Bewertungsmodell für den Autobauer berücksichtige er nun die angekündigten einmaligen Belastungen, die eine Umstrukturierung des Industriegeschäfts beschleunigen sollten, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultierten deutlich niedrigere Prognosen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) der Jahre 2026 und 2027. Unter der Annahme, dass die europäischen und nordamerikanischen Automobilmärkte im kommenden Jahr relativ stark bleiben, seien die zentralen Aspekte für ihn das China-Geschäft und die Frage, ob BMW mit seinem neuen Produktportfolio Anzeichen einer Stabilisierung zeigen könne.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:33 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 58,76 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 15,72 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 593.264 BMW-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 33,3 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT



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