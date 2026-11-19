Bewertung im Fokus

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kian Abouhossein das Deutsche Bank-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einem Gespräch mit Vorstandschef Christian Sewing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Mit Blick auf jüngste kritische Medienberichte zum Geschäftsgebahren des Finanzinstituts habe die Bank darauf verwiesen, dass die Vorwürfe bereits bekannt und die Kontrollen in den vergangenen Jahren entsprechend angepasst worden seien, schrieb Kian Abouhossein in einer Studie am Donnerstag. Die Reaktion von Kunden seit Bekanntwerden der Vorgänge sei "ruhig" ausgefallen, schrieb der Experte.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 15:12 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 30,35 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35,09 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 2.025.785 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 büßte die Aktie um 5,0 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:30 / GMT



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