JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Heidelberg Materials-Aktie

Aktie bewertet

14.10.26 14:04 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat eine sorgfältige Analyse der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die europäischen Baustoffkonzerne dürften für das dritte Quartal im Durchschnitt einen Absatzrückgang zum Vorquartal ausweisen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie begründete dies unter anderem mit negativen Auswirkungen der Hitzewellen in Europa, die im Sommer zur Schließung einiger Baustellen geführt hatten.

Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:48 Uhr 0,8 Prozent auf 143,40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 56,90 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.225 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2026 um 34,4 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST



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