JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für BMW-Aktie

Bewertung im Fokus

13.10.26 17:34 Uhr

Die BMW-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi prognostizierte in einer Studie am Dienstag einen Umsatz des Autobauers von 29,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis schätzte er auf rund 1,68 Milliarden Euro. Profitiert haben dürften die Münchener vor allem von einem starken Automobilgeschäft.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Um 17:18 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 54,26 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 51,12 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 812.503 BMW-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 38,4 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:27 / BST



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