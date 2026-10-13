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JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für BMW-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für BMW-Aktie

Die BMW-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
54.28 EUR 1.02 EUR 1.92 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi prognostizierte in einer Studie am Dienstag einen Umsatz des Autobauers von 29,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis schätzte er auf rund 1,68 Milliarden Euro. Profitiert haben dürften die Münchener vor allem von einem starken Automobilgeschäft.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Um 17:18 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 54,26 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 51,12 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 812.503 BMW-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 38,4 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
17:31 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 BMW Neutral UBS AG
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.

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