JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für BMW-Aktie
Die BMW-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi prognostizierte in einer Studie am Dienstag einen Umsatz des Autobauers von 29,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis schätzte er auf rund 1,68 Milliarden Euro. Profitiert haben dürften die Münchener vor allem von einem starken Automobilgeschäft.
Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung
Um 17:18 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 54,26 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 51,12 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 812.503 BMW-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 38,4 Prozent nach unten.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: lexan / Shutterstock.com