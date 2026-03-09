Aktuelle Analyse im Blick

Die detaillierte Analyse des Deutsche Börse-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Enrico Bolzoni durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 302 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der jüngst gestiegenen Handelsvolumina und seines zunehmenden Vertrauens in die Finanzziele schraubte Enrico Bolzoni seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich nach oben. Das nur geringfügig angehobene Kursziel begründete er am Montagabend damit, dass er die Bewertungsmultiplikatoren für die Bereiche IMS (Software, Daten und Dienstleistungen für Investoren), Trading und Clearing gesenkt habe.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie um 12:21 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 242,10 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 24,74 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 153.172 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 8,2 Prozent.

