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Aktie auf dem Prüfstand

JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat die Fresenius SE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
48.75 EUR 1.02 EUR 2.14 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Mit der Zusammenarbeit mit WuXi Biologics mache Fresenius einen Schritt ins goldene Zeitalter der Nachahmerpräparate für Biopharmazeutika, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Kooperation könne Fresenius das entsprechende Portfolio mehr als verdoppeln.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 48,65 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 13,46 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 512.592 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 0,7 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

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Datum Rating Analyst
15:36 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:21 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Fresenius SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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