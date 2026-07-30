JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Heidelberg Materials-Aktie

Aktuelle Analyse im Blick

31.07.26 13:49 Uhr

Die detaillierte Analyse des Heidelberg Materials-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Elodie Rall durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 250 auf 225 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Baustoffkonzern leicht nach unten in Richtung des Mittelpunktes der konkretisierten Gewinnspanne angepasst, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung.

Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:32 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 160,25 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 40,41 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 233.530 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 26,7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST



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