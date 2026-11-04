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Aktie auf dem Prüfstand

JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Infineon-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Infineon-Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
50.82 EUR -1.40 EUR -2.68 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Sandeep Deshpande äußerte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal seinen Glauben, dass die für 2027 erwarteten Ziele etwas über dem Konsens liegen könnten. Da die Prognosepraxis vorsichtig sei, bliebe damit die Option offen, die Zielsetzungen im Laufe des Jahres anzuheben.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Infineon-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Infineon-Aktie wies um 17:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 50,72 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 89,27 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 3.873.133 Infineon-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 35,5 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

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Datum Rating Analyst
17:26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG

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