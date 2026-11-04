JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Infineon-Aktie

Aktie auf dem Prüfstand

04.11.26 17:28 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Sandeep Deshpande äußerte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal seinen Glauben, dass die für 2027 erwarteten Ziele etwas über dem Konsens liegen könnten. Da die Prognosepraxis vorsichtig sei, bliebe damit die Option offen, die Zielsetzungen im Laufe des Jahres anzuheben.

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Die Infineon-Aktie wies um 17:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 50,72 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 89,27 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 3.873.133 Infineon-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 35,5 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:03 / GMT



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