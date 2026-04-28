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JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Scout24-Aktie

29.04.26 10:22 Uhr
Aktie von Scout24 unter der Lupe: JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

Die detaillierte Analyse des Scout24-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Marcus Diebel durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
70,75 EUR 2,60 EUR 3,82%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Overweight" belassen. Der Portalbetreiber habe im ersten Quartal weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch nach den Zahlen. Er rechnet allenfalls mit geringfügigen Anpassungen am Konsens.

Aktienbewertung im Detail: Die Scout24-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:06 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 70,45 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,56 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 72.387 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 17,9 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Scout24 am 29.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

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