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Aktuelle Analyse im Blick

JP Morgan Chase & Co.: Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.03 EUR 0.71 EUR 1.76 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die von der US-Gesundheitsbehörde CMS bekannt gegebenen Erstattungssätze für Dialysebehandlungen entsprächen den Erwartungen, schrieb David Adlington am Donnerstag.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:47 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 41,04 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 21,30 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 86.115 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,7 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

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Datum Rating Analyst
13:06 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
23.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
21.10.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen DZ BANK

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