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JP Morgan Chase & Co.: Underweight-Note für Henkel vz-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Underweight-Note für Henkel vz-Aktie

Die detaillierte Analyse des Henkel vz-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
85.66 EUR 2.00 EUR 2.39 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Angesichts der vom Konsumgüterhersteller umsatzseitig übertroffenen Analystenschätzungen rechnet Celine Pannuti mit einem Anstieg der entsprechenden Konsensprognose im unteren einstelligen Prozentbereich, wie sie am Dienstag schrieb. Das sollte außerdem zu einem leichten Anstieg der Konsensprognose für das Ergebnis je Aktie führen, obwohl die Margen nun am unteren Ende der Ziele lägen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:45 Uhr 2,2 Prozent auf 85,50 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 23,98 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 79.028 Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 27,0 Prozent nach oben. Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

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Datum Rating Analyst
10:11 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.
09:56 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Henkel vz Sector Perform RBC Capital Markets
09:06 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 Henkel vz Equal Weight Barclays Capital

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