JP Morgan Chase & Co.: Underweight-Note für Henkel vz-Aktie

Aktie bewertet

10.11.26 10:01 Uhr

Die detaillierte Analyse des Henkel vz-Papiers wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Angesichts der vom Konsumgüterhersteller umsatzseitig übertroffenen Analystenschätzungen rechnet Celine Pannuti mit einem Anstieg der entsprechenden Konsensprognose im unteren einstelligen Prozentbereich, wie sie am Dienstag schrieb. Das sollte außerdem zu einem leichten Anstieg der Konsensprognose für das Ergebnis je Aktie führen, obwohl die Margen nun am unteren Ende der Ziele lägen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:45 Uhr 2,2 Prozent auf 85,50 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 23,98 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 79.028 Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 27,0 Prozent nach oben. Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT





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