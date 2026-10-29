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Aktuelle Analyse

JP Morgan Chase & Co. verleiht Henkel vz-Aktie Underweight in jüngster Analyse

JP Morgan Chase & Co. verleiht Henkel vz-Aktie Underweight in jüngster Analyse

Das Henkel vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
79.90 EUR 2.28 EUR 2.94 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach vorläufigen Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei organisch stärker als erwartet gewachsen und habe den Umsatzausblick angehoben, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Dies verdanke er aber nur der guten Entwicklung der Preise.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Kaum Bewegung ließ sich um 13:02 Uhr bei der Henkel vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 77,94 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 16,60 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 147.646 Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 15,8 Prozent aufwärts. Am 10.11.2026 dürfte Henkel vz die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

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Datum Rating Analyst
13:16 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.
13:16 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research

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