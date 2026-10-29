JP Morgan Chase & Co. verleiht Henkel vz-Aktie Underweight in jüngster Analyse
Das Henkel vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti unterzogen.
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Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach vorläufigen Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei organisch stärker als erwartet gewachsen und habe den Umsatzausblick angehoben, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Dies verdanke er aber nur der guten Entwicklung der Preise.
Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Kaum Bewegung ließ sich um 13:02 Uhr bei der Henkel vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 77,94 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 16,60 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 147.646 Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 15,8 Prozent aufwärts. Am 10.11.2026 dürfte Henkel vz die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Henkel AG