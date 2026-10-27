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Aktienanalyse

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Neutral

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Neutral

Die Beiersdorf-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
81.00 EUR -1.30 EUR -1.58 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Hamburger hätten auf Konzernebene einen erwartungsgemäßen, im Konsumgütergeschäft aber einen geringeren Rückgang beim vergleichbaren Umsatz als erwartet verzeichnet, schrieb Celine Pannuti am Dienstag.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 10:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 79,88 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 0,15 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. 142.404 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 13,6 Prozent nach. Beiersdorf dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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Beiersdorf Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:21 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:06 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
10:06 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:51 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
19.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research

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