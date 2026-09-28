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Aktie unter der Lupe

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: BMW-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: BMW-Aktie mit Overweight

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der BMW-Aktie durch JP Morgan Chase & Co. liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
55.44 EUR -0.52 EUR -0.93 %
Charts | News | Analysen
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi beschrieb am Samstag seine Erwartungen an den Kapitalmarkttag Ende September. Er wünscht sich vor allem Details zum Weg zur mittelfristig angestrebten Auto-Marge von rund 5 Prozent.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BMW-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:17 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 55,52 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 47,69 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 226.523 BMW-Aktien. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 37,0 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:31 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 BMW Neutral UBS AG
23.09.26 BMW Outperform Bernstein Research
22.09.26 BMW Outperform Bernstein Research

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