JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: SAP SE-Aktie mit Neutral

SAP SE-Analyse im Blick

15.10.26 13:07 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der SAP SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" belassen. Die aktuelle Marktstimmung für den Softwarekonzern habe sich im Vergleich vor der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal zweifellos verbessert, denn die Aktie habe sich seit ihrem Jahrestief im Juli um mehr als 50 Prozent erholt, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Anleger seien von der Frage, ob das Geschäftsmodell noch tragfähig sei, dazu übergegangen, neu zu bewerten, ob die Aussichten für den Rest des Jahres 2026 und für 2027 nun ausreichend risikominimiert seien, um ein Investment zu rechtfertigen.

Aktienbewertung im Detail: Die SAP SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:51 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 198,38 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 768.472 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 3,2 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.