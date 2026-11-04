JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Scout24-Aktie mit Overweight

Aktieneinstufung

04.11.26 11:43 Uhr

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Marcus Diebel hat sich das Scout24-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Das gelte auch für die im Fokus stehenden Kundenzahlen. An den Konsensschätzungen dürfte sich indes nur wenig ändern.

Aktieninformation im Fokus: Die Scout24-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Aktie legte um 11:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 89,00 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13,48 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 86.186 Scout24-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 5,8 Prozent aufwärts. Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.