JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Zalando-Aktie mit Neutral

Analyse im Fokus

01.10.26 13:52 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Zalando-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 101 Millionen Euro, wie sie am Mittwoch mit Blick auf den Bericht am 3. November schrieb. Am belastenden Thema Risiko durch agentische KI dürfte sich zunächst nichts ändern.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Zalando-Aktie musste um 13:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 22,43 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 42,67 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 188.117 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 11,5 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 03.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.