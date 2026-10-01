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Analyse im Fokus

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Zalando-Aktie mit Neutral

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Zalando-Aktie mit Neutral

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Zalando-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
22.43 EUR -0.31 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 101 Millionen Euro, wie sie am Mittwoch mit Blick auf den Bericht am 3. November schrieb. Am belastenden Thema Risiko durch agentische KI dürfte sich zunächst nichts ändern.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Zalando-Aktie musste um 13:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 22,43 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 42,67 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 188.117 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 11,5 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 03.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
13:51 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK

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