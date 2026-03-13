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JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 83 Euro

17.03.26 12:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
71,35 EUR -0,45 EUR -0,63%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Der Flughafenbetreiber habe stark abgeschnitten und mit Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Elodie Rall am Dienstag in ihrer ersten Reaktion. Das Unternehmensziel für das diesjährige Passagieraufkommen in Frankfurt entspreche den Erwartungen, während das Ebitda-Ziel für diese gut zwei Prozent Aufwärtspotenzial beinhalte. Der Ausblick berücksichtige allerdings noch keine möglichen Auswirkungen des Iran-Kriegs - diese dürfte bei der anstehenden Telefonkonferenz im Fokus stehen. Positiv wertete Rall, dass Fraport bereits ein Jahr früher als geplant einen positiven Barmittelfluss (FCF) erreicht habe. Sie erwartet eine positive Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:02 / GMT

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12.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:06Fraport NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:26Fraport HoldWarburg Research
17.02.2026Fraport HoldWarburg Research
16.01.2026Fraport HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
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11:31Fraport SellUBS AG
16.02.2026Fraport SellUBS AG
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