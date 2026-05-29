Aktie im Fokus

JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

31.05.26 22:30 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die JPMorgan Chase-Aktie in den Fokus genommen.

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Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der JPMorgan Chase-Aktie vorgenommen. 2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JPMorgan Chase mit Halten ein. Im Durchschnitt sehen die Analysten für JPMorgan Chase ein Kursziel von 348,67 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 49,36 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 299,31 USD. Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 391,00 USD 30,63 06.05.2026 RBC Capital Markets 330,00 USD 10,25 04.05.2026 Jefferies & Company Inc. 325,00 USD 8,58 04.05.2026 Redaktion finanzen.net

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