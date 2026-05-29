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JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

31.05.26 22:30 Uhr
JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die JPMorgan Chase-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JPMorgan Chase & Co.
254,70 EUR -0,80 EUR -0,31%
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Aktie kaufen

Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der JPMorgan Chase-Aktie vorgenommen.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JPMorgan Chase mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für JPMorgan Chase ein Kursziel von 348,67 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 49,36 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 299,31 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital391,00 USD30,6306.05.2026
RBC Capital Markets330,00 USD10,2504.05.2026
Jefferies & Company Inc.325,00 USD8,5804.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

DatumMeistgelesen

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

DatumRatingAnalyst
06.05.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
04.05.2026JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
04.05.2026JPMorgan ChaseCo HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
15.04.2026JPMorgan ChaseCo HoldJefferies & Company Inc.
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06.05.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
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01.04.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
17.02.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.05.2026JPMorgan ChaseCo HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
15.04.2026JPMorgan ChaseCo HoldJefferies & Company Inc.
14.01.2026JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
15.10.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.04.2022JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.10.2021JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2017JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.12.2012JPMorgan ChaseCo verkaufenJMP Securities LLC
21.09.2007Bear Stearns sellPunk, Ziegel & Co

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