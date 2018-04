JPMorgan Chase verdient deutlich mehr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die größte US-Bank JPMorgan Chase (JPMorgan ChaseCo) hat zu Jahresbeginn von der Unruhe an den Finanzmärkten und steigenden Zinsen profitiert. Der Gewinn im ersten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf unterm Strich 8,7 Milliarden Dollar, wie die New Yorker am Freitag mitteilten.

"Unsere Geschäfte laufen quer durch alle Sparten gut", erklärte Bankchef Jamie Dimon. Die Erträge - die kompletten Einnahmen der Bank - stiegen um 12 Prozent auf 27,9 Milliarden Dollar. Damit lief das Geschäft auch besser als von Analysten erwartet. Vorbörslich stieg der Kurs um ein knappes halbes Prozent.

Wegen der weltpolitischen Spannungen hatten sich viele Investoren zu Jahresbeginn neu positioniert. Am An- und Verkauf von Wertpapieren verdienen die Banken über Gebühren mit. Zudem kamen der Bank die gestiegenen Zinsen in den USA zugute, weil dies das Geldverleihen einträglicher macht.

JPMorgan ist der erste US-Finanzkonzern von Weltgeltung, die seine Geschäftsergebnisse präsentiert. Am Freitagnachmittag legen mit der Citigroup und Wells Fargo weitere Großbanken aus den USA ihre Geschäftszahlen vor. Die anderen großen US-Finanzhäuser sind in der kommenden Woche an der Reihe. Europas Banken legen ihre Geschäftszahlen etwas später vor, bei der Deutschen Bank (Deutsche Bank) ist dies für den 26. April geplant./das/stw