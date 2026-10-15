JPMorgan Chase verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

15.10.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JPMorgan Chase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106,66 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 98,76 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,80 CAD, nach 6,98 CAD im Vorjahresvergleich.

JPMorgan Chase hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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