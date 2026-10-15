JPMorgan Chase verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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JPMorgan Chase hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,80 CAD, nach 6,98 CAD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JPMorgan Chase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106,66 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 98,76 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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