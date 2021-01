JPMorgan überrascht mit Gewinnsprung Ende 2020 - Weniger Sorgen um Kredite

NEW YORK (dpa-AFX) - Gesunkene Sorgen wegen möglicher Kreditausfälle haben der größten US-Bank JPMorgan Chase (JPMorgan ChaseCo) zum Ende des Corona-Jahres 2020 einen überraschend kräftigen Gewinnsprung beschert. Unter dem Strich verdiente die Bank im vierten Quartal 12,1 Milliarden US-Dollar (10 Mrd Euro) und damit 42 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie sie am Freitag in New York mitteilte. Statt wie von Analysten erwartet weiteres Geld für gefährdete Kredite zurückzulegen, löste die Bank sogar Rückstellungen in Milliardenhöhe auf.

Auch ohne diesen Schritt hätte JPMorgan den Quartalsgewinn stärker gesteigert als von Experten erwartet. Im Gesamtjahr schlugen die Folgen der Corona-Krise jedoch deutlicher zu Buche. Weil die Bank bereits in den ersten neun Monaten eine zweistellige Milliardensumme für Kreditausfälle zur Seite gelegt hatte, sank der Überschuss im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 29,1 Milliarden Dollar./stw/hbr/mis