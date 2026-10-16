JRC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

16.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 3,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es stand ein EPS von 28,69 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JRC noch ein Gewinn pro Aktie von 8,83 JPY in den Büchern gestanden.

JRC hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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