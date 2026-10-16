JRC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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JRC hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Es stand ein EPS von 28,69 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JRC noch ein Gewinn pro Aktie von 8,83 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 3,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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