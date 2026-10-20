JS Global CapXD öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

20.10.26 06:35 Uhr

JS Global CapXD lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 3,08 PKR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JS Global CapXD noch ein Gewinn pro Aktie von 6,44 PKR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 706,3 Millionen PKR, gegenüber 783,3 Millionen PKR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net