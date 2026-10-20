DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 +0,6%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.961 -0,1%Euro 1,1234 +0,2%Öl 109,9 +0,3%Gold 4.143 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

JS Global CapXD öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JS Global CapXD lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 3,08 PKR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JS Global CapXD noch ein Gewinn pro Aktie von 6,44 PKR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 706,3 Millionen PKR, gegenüber 783,3 Millionen PKR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle JS Global Cap.XD Aktie News

Werbung

JS Global Cap.XD Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JS Global Cap.XD nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.