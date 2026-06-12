JSBCo,Ltd Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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JSBCo,Ltd Registered hat am 12.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 297,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 267,97 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 29,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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