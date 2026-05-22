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JSW Cement öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

23.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JSW Cement Limited Registered Shs 144A Reg S
137,90 INR 10,35 INR 8,11%
Charts|News|Analysen

JSW Cement hat am 21.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,91 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 18,86 Milliarden INR erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -6,190 INR. Im Vorjahr waren -1,160 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 65,12 Milliarden INR, während im Vorjahr 57,41 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 4,88 INR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 64,92 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.net

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