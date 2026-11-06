JSW Dulux vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

06.11.26 06:35 Uhr

JSW Dulux stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1,57 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JSW Dulux noch ein Gewinn pro Aktie von 36,95 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,62 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 8,35 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net