JSW Dulux vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
JSW Dulux stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 1,57 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JSW Dulux noch ein Gewinn pro Aktie von 36,95 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,62 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 8,35 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf JSW Dulux
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JSW Dulux
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle JSW Dulux Aktie News
JSW Dulux Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JSW Dulux nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.