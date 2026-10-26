JTL Defence gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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JTL Defence hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -2,50 INR. Ein Jahr zuvor waren 1,00 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JTL Defence in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 450,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 197,1 Millionen INR im Vergleich zu 35,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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