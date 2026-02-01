DAX25.275 +0,9%Est506.129 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +2,6%Nas22.915 +1,0%Bitcoin57.448 +1,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,19 -1,0%Gold5.049 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Airbus 938914 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX höher -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab
JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JU-Chef fordert Eintreten der CDU für Sozialreformen

20.02.26 15:43 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, fordert von der CDU auch als Koalitionspartei ein entschiedenes Eintreten für Sozialreformen. Man könne mutig herausgehen mit eigenen Konzepten, sagte der Bundestagsabgeordnete beim CDU-Parteitag in Stuttgart. "Das geht auch als Partei, wenn man in der Bundesregierung ist." Die Herausforderungen des demografischen Wandels seien ja "mathematische Realität".

Wer­bung

Union und SPD sagten beide, für Reformen des Sozialstaats zu sein. "Aber teilweise meinen wir doch was ziemlich Verschiedenes", sagte Winkel. Man stehe in diesem Jahr vor der Weggabelung, entweder finanzwirksame Reformen umzusetzen oder die Schuldenbremse komplett auflösen zu müssen. Ohne Reformen bestünde der Haushalt in wenigen Jahren nur noch aus drei Titeln für Sozialleistungen, Verteidigung und Zinsdienst./sam/bk/mfi/poi/DP/men