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JU-Chef: Union braucht mehr eigene Konzepte in Koalition

08.05.26 05:12 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, vermisst inhaltliche Impulse seiner Partei in der schwarz-roten Koalition. "Ich bin mir nicht sicher, ob öffentliche Ansagen an den Koalitionspartner wirklich hilfreich sind", sagte Winkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit Blick auf die Mahnungen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) an die SPD.

"Es geht mir eher darum, in internen Verhandlungen Stärke zu zeigen. Und dafür braucht die Union mehr eigene Konzepte", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete. Die Junge Union und junge Abgeordnete in der Unionsfraktion versuchten, solche zu erarbeiten.

Äußerungen aus den eigenen Reihen über einen möglichen vorzeitigen Koalitionsbruch kritisierte Winkel. "Wir sollten rhetorisch abrüsten. Es wirkt nicht gerade souverän, in Panik zu verfallen." Die Koalition müsse seriös Politik machen und gemeinsam arbeiten./sl/DP/zb