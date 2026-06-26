DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 ±0,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.851 +0,4%Euro1,1386 ±0,0%Öl71,99 -3,8%Gold4.081 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Value Aktien: Substanzwerte erkennen, bewerten und von Growth abgrenzen Value Aktien: Substanzwerte erkennen, bewerten und von Growth abgrenzen
Billionärs-Status futsch: Tech-Crash kostet Elon Musk historischen Rekord - Aktien von Tesla und SpaceX im Fokus Billionärs-Status futsch: Tech-Crash kostet Elon Musk historischen Rekord - Aktien von Tesla und SpaceX im Fokus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JU-Chef Winkel: Steuerreform mit über 20 Milliarden Euro Entlastung

28.06.26 14:01 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, fordert die Bundesregierung zu einer großen Steuerreform auf. "Es bringt wenig, eine Steuerreform zu verabschieden, die man im Portemonnaie kaum spürt, um die es aber vorher eine große politische Schlacht gibt", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete dem Magazin "Stern". Die Zeit der Formelkompromisse sei vorbei. "Deshalb sollte das Volumen deutlich über 20 Milliarden Euro liegen", forderte der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU.

Winkel will keine rote Linie bei der Steuerreform ziehen. "Ich bin generell nicht dogmatisch", sagte er. "Die Rentenkommission hat gerade gezeigt, was möglich ist, wenn Leute aus ihren parteipolitischen Schützengräben herauskommen. Daran sollten wir uns auch bei der Einkommensteuerreform ein Beispiel nehmen." Winkel forderte zugleich die Streichung von Subventionen. "Wir bevorzugen am besten gar keine Branche und schaffen für alle die gleichen Ausgangsvoraussetzungen", schlug der JU-Chef vor./shy/DP/zb