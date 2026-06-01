DAX24.840 -1,2%Est506.235 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1200 -4,1%Nas26.167 -1,3%Bitcoin54.641 -2,4%Euro1,1400 -0,2%Öl77,87 -0,4%Gold4.128 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX, Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing, Tencent im Fokus
Top News
KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden
Vossloh: Daher weht jetzt der Wind Vossloh: Daher weht jetzt der Wind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JU-Politiker Reddig: 'Tragfähiger Generationenvertrag'

23.06.26 13:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der jungen Abgeordneten in der Unionsfraktion, Pascal Reddig, hat wie Kanzler Friedrich Merz eine unveränderte Umsetzung der Empfehlungen der Rentenkommission gefordert. "Die Kommission hat den Weg geebnet, jetzt muss die Bundesregierung das Gesamtpaket schnell eins zu eins umsetzen", sagte der CDU-Politiker in Berlin. Er gehört zu den 13 Mitgliedern der Rentenkommission, die die 33 Reformvorschläge erarbeitet haben.

Im vergangenen Herbst hatte sich die von Reddig geleitete Junge Gruppe der CDU/CSU-Fraktion noch gegen das Rentengesetz von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) gestemmt, mit dem das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent stabilisiert wurde. Als Konsequenz aus dem Streit wurde Reddig in die Reformkommission aufgenommen. Der Jungen Gruppe gehören 18 Abgeordnete an, die zu Beginn der Legislaturperiode nicht älter als 35 waren.

Reddig nannte die Kommissionsvorschläge "einen neuen tragfähigen Generationenvertrag", der allen gerecht werde. Eltern und Großeltern würden im Alter verlässlich abgesichert, Kinder und Enkelkinder könnten wieder mit Zuversicht auf ihre Altersvorsorge schauen. "Ein großer Schritt in die Zukunft und ein echter Paradigmenwechsel ist die neue "Schwedenrente"", sagte Reddig. "Damit können die Renten langfristig steigen."/mfi/DP/jha