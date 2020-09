Jürgen Kellerhals regiert bei Media-Saturn selbst mit

Düsseldorf (Reuters) - Der Geschäftsführer der Holding Convergenta, Ralph Becker, kehrt dem mit Veto-Rechten ausgestatteten Minderheitseigner der kriselnden Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn den Rücken.

Die Holding werde nun bis auf weiteres von Jürgen Kellerhals, dem Sohn des verstorbenen Media-Markt-Gründers Erich Kellerhals, geleitet, teilte Convergenta am Mittwoch mit. Convergenta ringt mit dem Mehrheitseigner Ceconomy um Einfluss bei Europas größter Elektronikhandelskette, Becker hatte die Interessen der Holding immer wieder entschieden vertreten.

Der Manager gehe "in bestem Einvernehmen", erklärte Convergenta. Becker betonte, er nehme eine "neue Herausforderung" an. Becker wechsele in die Geschäftsführung des Family Office der Familie Schörghuber, sagte eine Sprecherin. Zu der von der Familie kontrollierten Schörghuber Unternehmensgruppe gehören neben der Paulaner Brauerei auch Immobilien und Hotels.

Convergenta und Ceconomy hatten sich über Jahre einen Machtkampf um Media Markt und Saturn geliefert. Die Kellerhals-Holding ist mit rund 21 Prozent an MediaMarktSaturn beteiligt. "Wir haben guten Kontakt zur Convergenta, unabhängig von einzelnen Personen", erklärte ein Ceconomy-Sprecher.