Juewei Food: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Juewei Food ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Juewei Food die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,79 Prozent zurück. Hier wurden 1,34 Milliarden CNY gegenüber 1,44 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Juewei Food
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Juewei Food
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Juewei Food Aktie News
Juewei Food Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Juewei Food nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.