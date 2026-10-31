Juewei Food: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Juewei Food ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Juewei Food die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,79 Prozent zurück. Hier wurden 1,34 Milliarden CNY gegenüber 1,44 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion Finanzen.net