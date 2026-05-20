Juggernaut Exploration präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Juggernaut Exploration hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Juggernaut Exploration ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net