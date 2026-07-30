DAX 25.629 +0,1%ESt50 6.358 +0,2%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,05 -3,0%Nas 25.329 +0,8%Bitcoin 54.621 -2,7%Euro 1,1531 +0,0%Öl 90,1 +1,2%Gold 4.054 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei BAT-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
52.94 EUR -0.10 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BAT veröffentlicht.

3 Experten raten die BAT-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,25 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von BAT auf 45,70 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.55,00 GBP20,3530.07.2026
RBC Capital Markets36,00 GBP-21,2330.07.2026
Deutsche Bank AG51,00 GBP11,6023.07.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 GBP20,3513.07.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle BAT Aktie News

Werbung

BAT Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.07.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
23.07.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
30.06.26 BAT Buy Deutsche Bank AG