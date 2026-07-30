Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei BAT-Aktie

31.07.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,25 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von BAT auf 45,70 GBP beläuft.

3 Experten raten die BAT-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BAT veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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