Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei BAT-Aktie
Werte in diesem Artikel
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BAT veröffentlicht.
3 Experten raten die BAT-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,25 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von BAT auf 45,70 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 GBP
|20,35
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|36,00 GBP
|-21,23
|30.07.2026
|Deutsche Bank AG
|51,00 GBP
|11,60
|23.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 GBP
|20,35
|13.07.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle BAT Aktie News
BAT Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG