Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur FUCHS SE VZ-Aktie

31.07.26 18:00 Uhr

Im vergangenen Juli haben 7 Experten die Aktie von FUCHS SE VZ wie folgt eingeschätzt.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von FUCHS SE VZ mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 48,14 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 7,98 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der FUCHS SE VZ-Aktie von 40,16 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 48,00 EUR 19,52 31.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 41,00 EUR 2,09 27.07.2026 DZ BANK - - 23.07.2026 Deutsche Bank AG 51,00 EUR 26,99 23.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 49,00 EUR 22,01 23.07.2026 Jefferies & Company Inc. 48,00 EUR 19,52 23.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 49,00 EUR 22,01 10.07.2026 Deutsche Bank AG 51,00 EUR 26,99 07.07.2026

Redaktion finanzen.net