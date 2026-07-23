Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur FUCHS SE VZ-Aktie
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Im vergangenen Juli haben 7 Experten die Aktie von FUCHS SE VZ wie folgt eingeschätzt.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von FUCHS SE VZ mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 48,14 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 7,98 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der FUCHS SE VZ-Aktie von 40,16 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|19,52
|31.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|41,00 EUR
|2,09
|27.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.07.2026
|Deutsche Bank AG
|51,00 EUR
|26,99
|23.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|49,00 EUR
|22,01
|23.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|19,52
|23.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|49,00 EUR
|22,01
|10.07.2026
|Deutsche Bank AG
|51,00 EUR
|26,99
|07.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|16:06
|FUCHS SE VZ Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|FUCHS SE VZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|FUCHS SE VZ Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|FUCHS SE VZ Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|FUCHS SE VZ Overweight
|JP Morgan Chase & Co.