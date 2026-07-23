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Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur FUCHS SE VZ-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
41.68 EUR -0.30 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
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Im vergangenen Juli haben 7 Experten die Aktie von FUCHS SE VZ wie folgt eingeschätzt.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von FUCHS SE VZ mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 48,14 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 7,98 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der FUCHS SE VZ-Aktie von 40,16 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.48,00 EUR19,5231.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)41,00 EUR2,0927.07.2026
DZ BANK--23.07.2026
Deutsche Bank AG51,00 EUR26,9923.07.2026
JP Morgan Chase & Co.49,00 EUR22,0123.07.2026
Jefferies & Company Inc.48,00 EUR19,5223.07.2026
JP Morgan Chase & Co.49,00 EUR22,0110.07.2026
Deutsche Bank AG51,00 EUR26,9907.07.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
16:06 FUCHS SE VZ Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 FUCHS SE VZ Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 FUCHS SE VZ Kaufen DZ BANK
23.07.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.