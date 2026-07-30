Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur HSBC-Aktie
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Einschätzung der HSBC-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 13,80 GBP für die HSBC-Aktie, was einem Abschlag von 1,96 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 15,76 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|13,80 GBP
|-12,44
|21.07.2026
Redaktion finanzen.net
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HSBC Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets