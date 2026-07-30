Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur HSBC-Aktie

31.07.26 18:00 Uhr

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 13,80 GBP für die HSBC-Aktie, was einem Abschlag von 1,96 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 15,76 GBP gleichkommt.

Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Einschätzung der HSBC -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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