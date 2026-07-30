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Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur HSBC-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
18.51 EUR -0.09 EUR -0.49 %
Charts | News | Analysen
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Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Einschätzung der HSBC-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 13,80 GBP für die HSBC-Aktie, was einem Abschlag von 1,96 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 15,76 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.--22.07.2026
JP Morgan Chase & Co.13,80 GBP-12,4421.07.2026

Redaktion finanzen.net

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HSBC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.07.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
22.05.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets