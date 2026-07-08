Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie
Werte in diesem Artikel
Die International Consolidated Airlines-Aktie wurde im Juli 2026 von 10 Analysten analysiert.
10 Experten stufen die International Consolidated Airlines-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 5,375 GBP beziffert, während der aktuelle International Consolidated Airlines-Kurs an der Börse LSE bei 4,319 GBP liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|5,50 GBP
|27,34
|31.07.2026
|RBC Capital Markets
|4,65 GBP
|7,66
|31.07.2026
|Bernstein Research
|5,50 GBP
|27,34
|21.07.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|16.07.2026
|Bernstein Research
|5,50 GBP
|27,34
|16.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|5,30 GBP
|22,71
|14.07.2026
|Deutsche Bank AG
|6,45 GBP
|49,34
|13.07.2026
|Barclays Capital
|5,75 GBP
|33,13
|08.07.2026
|Bernstein Research
|5,50 GBP
|27,34
|07.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|07.07.2026
|Bernstein Research
|4,80 GBP
|11,14
|06.07.2026
|Bernstein Research
|4,80 GBP
|11,14
|02.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research