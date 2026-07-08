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Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
5.01 EUR 0.00 EUR 0.08 %
Charts | News | Analysen
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Die International Consolidated Airlines-Aktie wurde im Juli 2026 von 10 Analysten analysiert.

10 Experten stufen die International Consolidated Airlines-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 5,375 GBP beziffert, während der aktuelle International Consolidated Airlines-Kurs an der Börse LSE bei 4,319 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research5,50 GBP27,3431.07.2026
RBC Capital Markets4,65 GBP7,6631.07.2026
Bernstein Research5,50 GBP27,3421.07.2026
RBC Capital Markets--16.07.2026
Bernstein Research5,50 GBP27,3416.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.5,30 GBP22,7114.07.2026
Deutsche Bank AG6,45 GBP49,3413.07.2026
Barclays Capital5,75 GBP33,1308.07.2026
Bernstein Research5,50 GBP27,3407.07.2026
JP Morgan Chase & Co.--07.07.2026
Bernstein Research4,80 GBP11,1406.07.2026
Bernstein Research4,80 GBP11,1402.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
16:11 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
16:01 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
21.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
16.07.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research