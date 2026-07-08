Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie

31.07.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 5,375 GBP beziffert, während der aktuelle International Consolidated Airlines-Kurs an der Börse LSE bei 4,319 GBP liegt.

Die International Consolidated Airlines -Aktie wurde im Juli 2026 von 10 Analysten analysiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf International Consolidated Airlines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf International Consolidated Airlines

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung