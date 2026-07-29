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Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
81.80 EUR 1.20 EUR 1.49 %
Charts | News | Analysen
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Im Juli 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie vorgenommen.

2 Experten stufen die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 93,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 11,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 81,90 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG110,00 EUR34,3124.07.2026
Bernstein Research76,00 EUR-7,2022.07.2026
Bernstein Research76,00 EUR-7,2008.07.2026
Deutsche Bank AG110,00 EUR34,3107.07.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News

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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
08.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research