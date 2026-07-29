Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

31.07.26 18:00 Uhr

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Im Juli 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie vorgenommen.

2 Experten stufen die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 93,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 11,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 81,90 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 110,00 EUR 34,31 24.07.2026 Bernstein Research 76,00 EUR -7,20 22.07.2026 Bernstein Research 76,00 EUR -7,20 08.07.2026 Deutsche Bank AG 110,00 EUR 34,31 07.07.2026

Redaktion finanzen.net