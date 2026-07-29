Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie
Werte in diesem Artikel
Im Juli 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie vorgenommen.
2 Experten stufen die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 93,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 11,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 81,90 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|110,00 EUR
|34,31
|24.07.2026
|Bernstein Research
|76,00 EUR
|-7,20
|22.07.2026
|Bernstein Research
|76,00 EUR
|-7,20
|08.07.2026
|Deutsche Bank AG
|110,00 EUR
|34,31
|07.07.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research