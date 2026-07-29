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Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur Diageo-Aktie

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19.16 EUR -0.06 EUR -0.31 %
Charts | News | Analysen
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Die Diageo-Aktie wurde im Juli 2026 von 9 Experten analysiert.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Diageo mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,86 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Diageo auf 16,35 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG17,00 GBP4,0129.07.2026
UBS AG16,00 GBP-2,1128.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)22,23 GBP36,0023.07.2026
JP Morgan Chase & Co.--22.07.2026
Jefferies & Company Inc.20,00 GBP22,3621.07.2026
Jefferies & Company Inc.20,00 GBP22,3615.07.2026
UBS AG16,00 GBP-2,1113.07.2026
Deutsche Bank AG17,00 GBP4,0113.07.2026
Bernstein Research25,50 GBP56,0109.07.2026
UBS AG16,00 GBP-2,1107.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Diageo Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.07.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 Diageo Neutral UBS AG
23.07.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.