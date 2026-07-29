Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur Diageo-Aktie

31.07.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,86 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Diageo auf 16,35 GBP beläuft.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Diageo mit Halten ein.

Die Diageo -Aktie wurde im Juli 2026 von 9 Experten analysiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung