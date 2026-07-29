Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur Diageo-Aktie
Werte in diesem Artikel
Die Diageo-Aktie wurde im Juli 2026 von 9 Experten analysiert.
5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Diageo mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,86 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Diageo auf 16,35 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|17,00 GBP
|4,01
|29.07.2026
|UBS AG
|16,00 GBP
|-2,11
|28.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,23 GBP
|36,00
|23.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|20,00 GBP
|22,36
|21.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|20,00 GBP
|22,36
|15.07.2026
|UBS AG
|16,00 GBP
|-2,11
|13.07.2026
|Deutsche Bank AG
|17,00 GBP
|4,01
|13.07.2026
|Bernstein Research
|25,50 GBP
|56,01
|09.07.2026
|UBS AG
|16,00 GBP
|-2,11
|07.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.