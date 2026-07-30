Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur ING Group-Aktie

Analysten-Meinungen

31.07.26 18:00 Uhr

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur ING Group-Aktie veröffentlicht.

6 Analysten gaben ihre Einschätzung der ING Group-Aktie preis.

4 Experten stufen die ING Group-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 30,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 0,29 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der ING Group-Aktie von 30,22 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 33,20 EUR 9,88 31.07.2026 RBC Capital Markets 28,00 EUR -7,33 30.07.2026 Jefferies & Company Inc. 28,00 EUR -7,33 30.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 31,30 EUR 3,59 17.07.2026 UBS AG 31,50 EUR 4,25 14.07.2026 Deutsche Bank AG 31,00 EUR 2,60 09.07.2026

Redaktion finanzen.net