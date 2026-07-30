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Analysten-Meinungen

Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur ING Group-Aktie

Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur ING Group-Aktie

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur ING Group-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
30.62 EUR 0.37 EUR 1.21 %
Charts | News | Analysen
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6 Analysten gaben ihre Einschätzung der ING Group-Aktie preis.

4 Experten stufen die ING Group-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 30,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 0,29 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der ING Group-Aktie von 30,22 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG33,20 EUR9,8831.07.2026
RBC Capital Markets28,00 EUR-7,3330.07.2026
Jefferies & Company Inc.28,00 EUR-7,3330.07.2026
JP Morgan Chase & Co.31,30 EUR3,5917.07.2026
UBS AG31,50 EUR4,2514.07.2026
Deutsche Bank AG31,00 EUR2,6009.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
16:36 ING Group Buy UBS AG
30.07.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 ING Group Buy UBS AG