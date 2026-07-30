Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur ING Group-Aktie
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur ING Group-Aktie veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
6 Analysten gaben ihre Einschätzung der ING Group-Aktie preis.
4 Experten stufen die ING Group-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 30,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 0,29 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der ING Group-Aktie von 30,22 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|33,20 EUR
|9,88
|31.07.2026
|RBC Capital Markets
|28,00 EUR
|-7,33
|30.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|28,00 EUR
|-7,33
|30.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|31,30 EUR
|3,59
|17.07.2026
|UBS AG
|31,50 EUR
|4,25
|14.07.2026
|Deutsche Bank AG
|31,00 EUR
|2,60
|09.07.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ING Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ING Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Aktuelle ING Group Aktie News
ING Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ING Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:36
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG