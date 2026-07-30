Juli 2026: Experten empfehlen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie mehrheitlich zum Kauf
So geht es mit der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Experten zufolge weiter.
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14 Analysten gaben ihre Einschätzung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie preis.
13 Analysten empfehlen die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 86,71 EUR für die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie, was einem Anstieg von 12,95 EUR zum aktuellen EBR-Kurs in Höhe von 73,76 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|90,00 EUR
|22,02
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|86,00 EUR
|16,59
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|86,00 EUR
|16,59
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|85,00 EUR
|15,24
|30.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|79,88 EUR
|8,30
|30.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|84,00 EUR
|13,88
|30.07.2026
|Bernstein Research
|97,00 EUR
|31,51
|30.07.2026
|UBS AG
|88,00 EUR
|19,31
|29.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|89,00 EUR
|20,66
|23.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.07.2026
|UBS AG
|88,00 EUR
|19,31
|22.07.2026
|Bernstein Research
|97,00 EUR
|31,51
|09.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|84,00 EUR
|13,88
|07.07.2026
|Bernstein Research
|90,00 EUR
|22,02
|07.07.2026
|Deutsche Bank AG
|70,00 EUR
|-5,10
|01.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen
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|Datum
|Rating
|Analyst
|14:41
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|11:56
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.