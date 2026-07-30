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Aktienprognosen

Juli 2026: Experten empfehlen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Juli 2026: Experten empfehlen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

So geht es mit der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
75.16 EUR 1.76 EUR 2.40 %
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14 Analysten gaben ihre Einschätzung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie preis.

13 Analysten empfehlen die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 86,71 EUR für die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie, was einem Anstieg von 12,95 EUR zum aktuellen EBR-Kurs in Höhe von 73,76 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG90,00 EUR22,0231.07.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR16,5931.07.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR16,5930.07.2026
RBC Capital Markets85,00 EUR15,2430.07.2026
JP Morgan Chase & Co.79,88 EUR8,3030.07.2026
Jefferies & Company Inc.84,00 EUR13,8830.07.2026
Bernstein Research97,00 EUR31,5130.07.2026
UBS AG88,00 EUR19,3129.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)89,00 EUR20,6623.07.2026
JP Morgan Chase & Co.--22.07.2026
UBS AG88,00 EUR19,3122.07.2026
Bernstein Research97,00 EUR31,5109.07.2026
Jefferies & Company Inc.84,00 EUR13,8807.07.2026
Bernstein Research90,00 EUR22,0207.07.2026
Deutsche Bank AG70,00 EUR-5,1001.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14:41 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
11:56 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.