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Juli 2026: Experten empfehlen ArcelorMittal-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
61.26 EUR 4.00 EUR 6.99 %
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Die ArcelorMittal-Aktie wurde im Juli 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Analysten empfehlen die ArcelorMittal-Aktie mit Kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 60,44 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von ArcelorMittal auf 59,60 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG59,00 EUR-1,0131.07.2026
Deutsche Bank AG66,00 EUR10,7431.07.2026
JP Morgan Chase & Co.57,00 EUR-4,3630.07.2026
Jefferies & Company Inc.65,00 EUR9,0630.07.2026
JP Morgan Chase & Co.57,00 EUR-4,3610.07.2026
Barclays Capital55,00 EUR-7,7208.07.2026
UBS AG59,00 EUR-1,0108.07.2026
Deutsche Bank AG61,00 EUR2,3507.07.2026
Jefferies & Company Inc.65,00 EUR9,0606.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ArcelorMittal nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:41 ArcelorMittal Neutral UBS AG
14:11 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.