Juli 2026: Experten empfehlen ArcelorMittal-Aktie mehrheitlich zum Kauf

31.07.26 18:00 Uhr

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Die ArcelorMittal-Aktie wurde im Juli 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Analysten empfehlen die ArcelorMittal-Aktie mit Kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 60,44 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von ArcelorMittal auf 59,60 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 59,00 EUR -1,01 31.07.2026 Deutsche Bank AG 66,00 EUR 10,74 31.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 57,00 EUR -4,36 30.07.2026 Jefferies & Company Inc. 65,00 EUR 9,06 30.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 57,00 EUR -4,36 10.07.2026 Barclays Capital 55,00 EUR -7,72 08.07.2026 UBS AG 59,00 EUR -1,01 08.07.2026 Deutsche Bank AG 61,00 EUR 2,35 07.07.2026 Jefferies & Company Inc. 65,00 EUR 9,06 06.07.2026

Redaktion finanzen.net