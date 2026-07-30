Juli 2026: Experten empfehlen ArcelorMittal-Aktie mehrheitlich zum Kauf
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Die ArcelorMittal-Aktie wurde im Juli 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.
4 Analysten empfehlen die ArcelorMittal-Aktie mit Kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 60,44 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von ArcelorMittal auf 59,60 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|59,00 EUR
|-1,01
|31.07.2026
|Deutsche Bank AG
|66,00 EUR
|10,74
|31.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 EUR
|-4,36
|30.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|65,00 EUR
|9,06
|30.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 EUR
|-4,36
|10.07.2026
|Barclays Capital
|55,00 EUR
|-7,72
|08.07.2026
|UBS AG
|59,00 EUR
|-1,01
|08.07.2026
|Deutsche Bank AG
|61,00 EUR
|2,35
|07.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|65,00 EUR
|9,06
|06.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:41
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|14:11
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.