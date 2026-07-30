Juli 2026: Experten empfehlen GSK-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
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12 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu GSK veröffentlicht.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten raten, die Aktie zu halten, 5 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,14 GBP, was einem Anstieg von 0,82 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der GSK-Aktie von 19,32 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|20,00 GBP
|3,55
|30.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-11,99
|29.07.2026
|Bernstein Research
|28,25 GBP
|46,26
|28.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-11,99
|28.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|29,43
|28.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-11,99
|24.07.2026
|Deutsche Bank AG
|19,50 GBP
|0,96
|20.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|29,43
|17.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-11,99
|17.07.2026
|UBS AG
|19,40 GBP
|0,44
|13.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-11,99
|13.07.2026
|Deutsche Bank AG
|19,50 GBP
|0,96
|09.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.