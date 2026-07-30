Juli 2026: Experten empfehlen GSK-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

31.07.26 18:00 Uhr

12 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu GSK veröffentlicht.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten raten, die Aktie zu halten, 5 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,14 GBP, was einem Anstieg von 0,82 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der GSK-Aktie von 19,32 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 20,00 GBP 3,55 30.07.2026 DZ BANK - - 29.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -11,99 29.07.2026 Bernstein Research 28,25 GBP 46,26 28.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -11,99 28.07.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 GBP 29,43 28.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -11,99 24.07.2026 Deutsche Bank AG 19,50 GBP 0,96 20.07.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 GBP 29,43 17.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -11,99 17.07.2026 UBS AG 19,40 GBP 0,44 13.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -11,99 13.07.2026 Deutsche Bank AG 19,50 GBP 0,96 09.07.2026

Redaktion finanzen.net