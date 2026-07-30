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Juli 2026: Experten empfehlen GSK-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
22.49 EUR -0.51 EUR -2.22 %
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12 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu GSK veröffentlicht.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten raten, die Aktie zu halten, 5 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,14 GBP, was einem Anstieg von 0,82 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der GSK-Aktie von 19,32 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG20,00 GBP3,5530.07.2026
DZ BANK--29.07.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-11,9929.07.2026
Bernstein Research28,25 GBP46,2628.07.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-11,9928.07.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 GBP29,4328.07.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-11,9924.07.2026
Deutsche Bank AG19,50 GBP0,9620.07.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 GBP29,4317.07.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-11,9917.07.2026
UBS AG19,40 GBP0,4413.07.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-11,9913.07.2026
Deutsche Bank AG19,50 GBP0,9609.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.07.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 GSK Halten DZ BANK
29.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 GSK Outperform Bernstein Research
28.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.