Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Barclays-Aktie angepasst

31.07.26 18:00 Uhr

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Barclays ein Kursziel von 5,990 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,90 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 5,087 GBP.

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der Barclays -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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