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Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Barclays-Aktie angepasst

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
5.91 EUR -0.02 EUR -0.27 %
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Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der Barclays-Aktie veröffentlicht.

5 Experten stufen die Barclays-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Barclays ein Kursziel von 5,990 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,90 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 5,087 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)6,20 GBP21,8829.07.2026
JP Morgan Chase & Co.6,10 GBP19,9129.07.2026
Jefferies & Company Inc.5,90 GBP15,9828.07.2026
RBC Capital Markets5,75 GBP13,0328.07.2026
JP Morgan Chase & Co.6,00 GBP17,9528.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Barclays Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.07.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.