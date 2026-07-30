Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Barclays-Aktie angepasst
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der Barclays-Aktie veröffentlicht.
5 Experten stufen die Barclays-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Barclays ein Kursziel von 5,990 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,90 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 5,087 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|6,20 GBP
|21,88
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|6,10 GBP
|19,91
|29.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|5,90 GBP
|15,98
|28.07.2026
|RBC Capital Markets
|5,75 GBP
|13,03
|28.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|6,00 GBP
|17,95
|28.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Barclays Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.