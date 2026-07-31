Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie angepasst
So schätzten Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde im Juli 2026 von 30 Analysten analysiert.
26 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Meta Platforms (ex Facebook) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 761,57 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 556,71 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|30.07.2026
|UBS AG
|715,00 USD
|28,43
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|770,00 USD
|38,31
|30.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|640,00 USD
|14,96
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|810,00 USD
|45,50
|30.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|825,00 USD
|48,19
|21.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|825,00 USD
|48,19
|21.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|825,00 USD
|48,19
|09.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|725,00 USD
|30,23
|03.07.2026
|UBS AG
|865,00 USD
|55,38
|02.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|825,00 USD
|48,19
|01.07.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Meta
Aktuelle Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News
Meta Platforms (ex Facebook) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets