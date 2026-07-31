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Aktienanalysen

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie angepasst

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie angepasst

So schätzten Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
478.00 EUR 13.45 EUR 2.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde im Juli 2026 von 30 Analysten analysiert.

26 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Meta Platforms (ex Facebook) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 761,57 USD beziffert, während der aktuelle Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs an der Börse NAS bei 556,71 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--30.07.2026
UBS AG715,00 USD28,4330.07.2026
RBC Capital Markets770,00 USD38,3130.07.2026
JP Morgan Chase & Co.640,00 USD14,9630.07.2026
RBC Capital Markets810,00 USD45,5030.07.2026
Jefferies & Company Inc.825,00 USD48,1921.07.2026
Jefferies & Company Inc.825,00 USD48,1921.07.2026
Jefferies & Company Inc.825,00 USD48,1909.07.2026
JP Morgan Chase & Co.725,00 USD30,2303.07.2026
UBS AG865,00 USD55,3802.07.2026
Jefferies & Company Inc.825,00 USD48,1901.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Meta

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DatumRatingAnalyst
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets