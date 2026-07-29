Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Ottobock-Aktie angepasst

31.07.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 83,00 EUR, was einem Anstieg von 26,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 56,10 EUR gleichkommt.

Im Juli 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Ottobock -Aktie vorgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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