Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Ottobock-Aktie angepasst
Werte in diesem Artikel
Im Juli 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Ottobock-Aktie vorgenommen.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 83,00 EUR, was einem Anstieg von 26,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 56,10 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|83,00 EUR
|47,95
|15.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|83,00 EUR
|47,95
|07.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Ottobock Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.07.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.