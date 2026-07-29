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Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Ottobock-Aktie angepasst

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
56.30 EUR -0.60 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
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Im Juli 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Ottobock-Aktie vorgenommen.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 83,00 EUR, was einem Anstieg von 26,90 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 56,10 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG83,00 EUR47,9515.07.2026
Jefferies & Company Inc.83,00 EUR47,9507.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ottobock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
15.07.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.