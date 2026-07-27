DAX 25.629 +0,1%ESt50 6.358 +0,2%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,05 -3,0%Nas 25.329 +0,8%Bitcoin 54.621 -2,7%Euro 1,1531 +0,0%Öl 90,1 +1,2%Gold 4.054 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Prosus-Aktie angepasst

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosus N.V.
40.00 EUR 0.66 EUR 1.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Prosus-Aktie wurde im Juli 2026 von 2 Analysten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 73,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 33,12 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Prosus-Aktie von 39,88 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG72,00 EUR80,5423.07.2026
JP Morgan Chase & Co.74,00 EUR85,5614.07.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Prosus Aktie News

Werbung

Prosus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Prosus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
23.07.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
30.06.26 Prosus Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.