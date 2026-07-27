Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Prosus-Aktie angepasst

31.07.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 73,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 33,12 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Prosus-Aktie von 39,88 EUR gleich.

Die Prosus -Aktie wurde im Juli 2026 von 2 Analysten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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