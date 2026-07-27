Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Prosus-Aktie angepasst
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Aktien
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Die Prosus-Aktie wurde im Juli 2026 von 2 Analysten analysiert.
2 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 73,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 33,12 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Prosus-Aktie von 39,88 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|72,00 EUR
|80,54
|23.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|74,00 EUR
|85,56
|14.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.