Juli 2026: So schätzen Experten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie ein

Aktie im Fokus

31.07.26 18:00 Uhr

So geht es mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 34,19 EUR beziffert, während der aktuelle Ahold Delhaize (Ahold)-Kurs an der Börse EAM bei 34,64 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 24,07 EUR -30,51 23.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 24,07 EUR -30,51 16.07.2026 Bernstein Research 38,00 EUR 9,70 10.07.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 09.07.2026 UBS AG 38,00 EUR 9,70 06.07.2026 Bernstein Research 38,00 EUR 9,70 06.07.2026 Jefferies & Company Inc. 43,00 EUR 24,13 03.07.2026

Redaktion finanzen.net