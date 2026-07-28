Juli 2026: So schätzen Experten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie ein
So geht es mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie Experten zufolge weiter.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 34,19 EUR beziffert, während der aktuelle Ahold Delhaize (Ahold)-Kurs an der Börse EAM bei 34,64 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|24,07 EUR
|-30,51
|23.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|24,07 EUR
|-30,51
|16.07.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|9,70
|10.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|09.07.2026
|UBS AG
|38,00 EUR
|9,70
|06.07.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|9,70
|06.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|43,00 EUR
|24,13
|03.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle Ahold Delhaize (Ahold) Aktie News
Ahold Delhaize (Ahold) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG