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Aktie im Fokus

Juli 2026: So schätzen Experten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie ein

Juli 2026: So schätzen Experten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie ein

So geht es mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
34.06 EUR -0.94 EUR -2.69 %
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Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 34,19 EUR beziffert, während der aktuelle Ahold Delhaize (Ahold)-Kurs an der Börse EAM bei 34,64 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.24,07 EUR-30,5123.07.2026
JP Morgan Chase & Co.24,07 EUR-30,5116.07.2026
Bernstein Research38,00 EUR9,7010.07.2026
JP Morgan Chase & Co.--09.07.2026
UBS AG38,00 EUR9,7006.07.2026
Bernstein Research38,00 EUR9,7006.07.2026
Jefferies & Company Inc.43,00 EUR24,1303.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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Ahold Delhaize (Ahold) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
23.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
09.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG